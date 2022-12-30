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Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 20:08

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська ППО може стати найпотужнішою у Європі і це буде гарантією безпеки для України та Європи.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою.

Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту".

Деталі: Президент розповів, що 30 грудня провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за рік.

На засіданні обговорили ситуацію на півдні, на кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

Пряма мова: "Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції.

ВІДЕО ДНЯ

Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої".

Теми: Зеленськийвійна
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