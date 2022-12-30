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Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 19:08
Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет гарантией безопасности для Украины и Европы.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее.

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Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента".

Детали: Президент рассказал, что 30 декабря провел очередное заседание Ставки - уже 45-е за год.

На заседании обсудили ситуацию на юге, на границе, поставки оружия, дальнейшее усиление ПВО.

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Прямая речь: "Ключевое - Донетчина, Луганщина - наш Донбасс, где идут самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В целом держим позиции.

Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои".

Темы: Зеленскийвойна
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