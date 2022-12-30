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Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 20:26
ВОЛОДИМИР ПУТІН ФОТО KREMLIN.RU

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і колишні глави урядів Сільвіо Берлусконі та Герхард Шредер - єдині політики ЄС, які отримали цього року різдвяні та новорічні побажання від президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві Кремля, пише "Європейська правда".

"Незважаючи на складну міжнародну обстановку, відносини між країнами зберегли позитивну тенденцію. Президент Росії також підтвердив намір продовжувати спільну роботу з актуальних питань двостороннього порядку денного", - йдеться в привітанні Орбану.

Поряд з Орбаном, Путін надіслав тепліші послання Олександру Лукашенку та Олександру Вучичу, своїм білоруському та сербському колегам і двом найближчим друзям Москви на європейському континенті.

"Завдяки тісному союзницькому співробітництву Росія і Білорусь із честю витримали труднощі та випробування року, що минає, і зуміли ефективно протистояти безпрецедентному політичному і санкційному тиску", - йдеться в заяві.

Росія використала Білорусь як базу для початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, і обидві країни перебувають під міжнародними санкціями.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, нині сенатор і член коаліції, очолюваної Джорджією Мелоні, також отримав привітання

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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого цього літа зі скандалом усунули з парламентської посади через зв'язки з Путіним, теж потрапив до вітального списку.

2021 року Путін надіслав свої привітання більш ніж десяти главам держав і урядів європейських країн, зокрема Італії, Німеччини та Франції.

Теми: ПутінЄС
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