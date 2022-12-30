Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин поздравил с Новым годом только трех политиков из ЕС

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 19:26
Путин поздравил с Новым годом только трех политиков из ЕС
ВЛАДИМИР ПУТИН ФОТО KREMLIN.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывшие главы правительств Сильвио Берлускони и Герхард Шредер - единственные политики ЕС, получившие в этом году рождественские и новогодние пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Кремля, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на сложную международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную тенденцию. Президент России также подтвердил намерение продолжать совместную работу по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении Орбану.

Реклама:

Наряду с Орбаном, Путин направил более теплые послания Александру Лукашенко и Александру Вучичу, своим белорусскому и сербскому коллегам и двум ближайшим друзьям Москвы на европейском континенте.

"Благодаря тесному союзническому сотрудничеству Россия и Беларусь с честью выдержали трудности и испытания уходящего года" и сумели эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению", - говорится в заявлении.

Беларусь была использована Россией в качестве базы для начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале, и обе страны находятся под международными санкциями.

ВИДЕО ДНЯ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ныне сенатор и член коалиции, возглавляемой Джорджией Мелони, также получил поздравления

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который этим летом был со скандалом смещен со своего парламентского поста из-за связей с Путиным, тоже попал в поздравительный список.

В 2021 году Путин направил свои приветствия более чем десятку глав государств и правительств европейских стран, в том числе Италии, Германии и Франции.

Темы: ПутинЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: