Путин поздравил с Новым годом только трех политиков из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывшие главы правительств Сильвио Берлускони и Герхард Шредер - единственные политики ЕС, получившие в этом году рождественские и новогодние пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Кремля, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на сложную международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную тенденцию. Президент России также подтвердил намерение продолжать совместную работу по актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении Орбану.

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Наряду с Орбаном, Путин направил более теплые послания Александру Лукашенко и Александру Вучичу, своим белорусскому и сербскому коллегам и двум ближайшим друзьям Москвы на европейском континенте.

"Благодаря тесному союзническому сотрудничеству Россия и Беларусь с честью выдержали трудности и испытания уходящего года" и сумели эффективно противостоять беспрецедентному политическому и санкционному давлению", - говорится в заявлении.

Беларусь была использована Россией в качестве базы для начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале, и обе страны находятся под международными санкциями.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ныне сенатор и член коалиции, возглавляемой Джорджией Мелони, также получил поздравления

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который этим летом был со скандалом смещен со своего парламентского поста из-за связей с Путиным, тоже попал в поздравительный список.

В 2021 году Путин направил свои приветствия более чем десятку глав государств и правительств европейских стран, в том числе Италии, Германии и Франции.