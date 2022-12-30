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У боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 19:45
У боротьбі народжується нація: Залужний опублікував привітання до Нового року
скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував привітання з Новим 2023 роком і Різдвом.

Джерело: Facebook-сторінка Залужного 

Пряма мова: "Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.
На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові.

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Проте нам вистачить сил здолати ворога. У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь.

Нехай наша перемога стане початком розквіту України і кінцем для Росії.

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим".

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Теми: ЗалужнийЗбройні силивійнасвяткування
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