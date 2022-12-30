Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В борьбе рождается нация: Залужный опубликовал поздравление к Новому году

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 20:45
скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравления с Новым 2023 годом и Рождеством.

Источник: Facebook-страница Залужного 

Прямая речь: "Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.
На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови.

Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь.

Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России.

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, - с Новым Годом и Рождеством Христовым".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗалужныйВооруженные силывойнапразднования
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Российские нелюди – за дьявола, Путин ведет войну за свою власть

фотоУкраина вернула еще 140 пленных

Обновлено от 12:38Воздушная тревога 31 декабря длилась более трех часов

фотоПутин записал новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме

фото, видеоПограничники получили канадские Roshel

Умер Папа Бенедикт XVI

Все новости...
Залужный
Залужный поздравил НАТО с Рождеством
Епифаний вручил Залужному орден святого Юрия Победоносца
Резников расшифровал слова Залужного о "300 танках"
Последние новости
18:17
Несколько российских ракет не долетели до Украины и упали на головы агрессора - Воздушные силы
18:04
Лукашенко позволил себе вечно оставаться в парламенте Беларуси - как Путин
18:03
Несмотря на российскую атаку украинская энергосистема избежала серьезных повреждений - Галущенко
18:01
обновленоВ Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки
17:51
Зеленский: Российские нелюди – за дьявола, Путин ведет войну за свою власть
17:34
Экс-советник Меркель назвал "Северный поток-2" самой большой ошибкой ее правительства последних лет
17:09
Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН после ракетного обстрела перед Новым годом
17:00
НБУ на межбанке продал больше всего валюты с конца мая
16:47
фотоУкраина вернула еще 140 пленных
16:32
Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 - Залужный
Все новости...