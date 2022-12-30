В борьбе рождается нация: Залужный опубликовал поздравление к Новому году

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравления с Новым 2023 годом и Рождеством.

Источник: Facebook-страница Залужного

Прямая речь: "Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне.

На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови.

Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь.

Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России.

Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным Силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, - с Новым Годом и Рождеством Христовым".