У новому перехопленні окупант хизується, як росіяни знищили ціле селище

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає про втрати російської армії і знищення українського селища окупантами.

Джерело: головне управління розвідки

Деталі: Зокрема, військовослужбовець РФ розповідає про знищення українського селища армією Росії.

За його словами, під час штурму вулиці окупанти знищили все українське селище.

Також він скаржиться на втрати в російській армії та розповідає, що зі 140 окупантів залишилося лише 45 солдат, решта - або поранені, або вбиті.