У новому перехопленні окупант хизується, як росіяни знищили ціле селище
П'ятниця, 30 грудня 2022, 21:55
У новому перехопленні розвідки окупант розповідає про втрати російської армії і знищення українського селища окупантами.
Джерело: головне управління розвідки
Деталі: Зокрема, військовослужбовець РФ розповідає про знищення українського селища армією Росії.
За його словами, під час штурму вулиці окупанти знищили все українське селище.
Також він скаржиться на втрати в російській армії та розповідає, що зі 140 окупантів залишилося лише 45 солдат, решта - або поранені, або вбиті.