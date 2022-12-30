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У новому перехопленні окупант хизується, як росіяни знищили ціле селище

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 21:55
ФОТО: МІНОБОРОНИ РФ

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає про втрати російської армії і знищення українського селища окупантами.

Джерело: головне управління розвідки 

Деталі: Зокрема, військовослужбовець РФ розповідає про знищення українського селища армією Росії.

За його словами, під час штурму вулиці окупанти знищили все українське селище.

Також він скаржиться на втрати в російській армії та розповідає, що зі 140 окупантів залишилося лише 45 солдат, решта - або поранені, або вбиті.

 
 
 
 

Теми: розвідкаекономіка
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