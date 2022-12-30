В новом перехвате оккупант хвастается, как россияне уничтожили целый поселок

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает о потерях российской армии и уничтожении украинского поселка оккупантами.

Источник: главное управление разведки

Детали: В частности, военнослужащий РФ рассказывает об уничтожении украинского поселка армией России.

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По его словам, во время штурма улицы оккупанты уничтожили весь украинский поселок.

Также он жалуется на потери в российской армии и рассказывает, что из 140 оккупантов осталось только 45 солдат, остальные - или ранены, или убиты.