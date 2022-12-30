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Франція відновлює вимогу про тести на COVID для подорожуючих з Китаю

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 21:14

Франція вирішила запровадити низку заходів з охорони здоров'я для мандрівників із Китаю у зв'язку з новим спалахом коронавірусу.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Усі пасажири з Китаю, чи то прямий рейс, чи то рейс із зупинкою, повинні будуть представити негативний тест, зроблений менш ніж за 48 годин до вильоту. Це може бути тест ПЛР або тест на антиген.

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Носіння маски буде обов'язковим на всіх літаках із Китаю. Ці заходи набудуть чинності після опублікування в ці вихідні постанови прем'єр-міністра Елізабет Борн.

Останній пункт, який набуде чинності з 1 січня 2023 року, тести на ПЛР будуть проводитися у випадковому порядку у деяких пасажирів з Китаю. Ці тести будуть обов'язковими для випадково обраних людей.

Якщо буде отримано позитивні результати, їх систематично секвенуватимуть, заявили урядові джерела, щоб "виявити різновиди вірусу". Проте питання про "ухвалення рішення про в'їзд" людей на територію Франції не стоїть.

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Цієї середи президент Еммануель Макрон уже попросив свій уряд вжити "відповідних захисних заходів" для французів у зв'язку з поновленням епідемії Covid-19 у Китаї.

Нагадаємо, в ЄС закликали до більшої кількості перевірок на наявність варіантів COVID-19.

Іспанія заявила в п'ятницю, що приєднається до інших країн, які встановлюють нові обмеження, вимагаючи від мандрівників з Китаю негативного тесту або підтвердження того, що вони повністю вакциновані.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань заявляє, що наразі не рекомендує вживати заходів щодо мандрівників з Китаю.

Теми: КитайФранціякоронавірус
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