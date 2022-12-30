Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция возобновляет требование о тестах на COVID для путешествующих из Китая

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 21:14

Франция решила ввести ряд мер по охране здоровья для путешественников из Китая в связи с новой вспышкой коронавируса.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Все пассажиры из Китая, будь то прямой рейс или рейс с остановкой, должны будут представить отрицательный тест, сделанный менее чем за 48 часов до вылета. Это может быть тест ПЦР или тест на антиген.

Реклама:

Ношение маски будет обязательным на всех самолетах из Китая. Эти меры вступят в силу после опубликования в эти выходные постановления премьер-министра Элизабет Борн.

Последний пункт, который вступит в силу с 1 января 2023 года, тесты на ПЦР будут проводиться в случайном порядке у некоторых пассажиров из Китая. Эти тесты будут обязательными для случайно выбранных людей.

Если будут получены положительные результаты, они будут систематически секвенироваться, заявили правительственные источники, чтобы "выявить разновидности вируса". Тем не менее, вопрос о "принятии решения о въезде" людей на территорию Франции не стоит.

ВИДЕО ДНЯ

В эту среду президент Эммануэль Макрон уже попросил свое правительство принять "соответствующие защитные меры" для французов в связи с возобновлением эпидемии Covid-19 в Китае.

Испания заявила в пятницу, что присоединится к другим странам, которые устанавливают новые ограничения, требуя от путешественников из Китая отрицательного теста или подтверждения того, что они полностью вакцинированы.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявляет, что пока не рекомендует принимать меры в отношении путешественников из Китая.

Темы: КитайФранциякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: