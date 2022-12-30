Франция возобновляет требование о тестах на COVID для путешествующих из Китая

Франция решила ввести ряд мер по охране здоровья для путешественников из Китая в связи с новой вспышкой коронавируса.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Все пассажиры из Китая, будь то прямой рейс или рейс с остановкой, должны будут представить отрицательный тест, сделанный менее чем за 48 часов до вылета. Это может быть тест ПЦР или тест на антиген.

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Ношение маски будет обязательным на всех самолетах из Китая. Эти меры вступят в силу после опубликования в эти выходные постановления премьер-министра Элизабет Борн.

Последний пункт, который вступит в силу с 1 января 2023 года, тесты на ПЦР будут проводиться в случайном порядке у некоторых пассажиров из Китая. Эти тесты будут обязательными для случайно выбранных людей.

Если будут получены положительные результаты, они будут систематически секвенироваться, заявили правительственные источники, чтобы "выявить разновидности вируса". Тем не менее, вопрос о "принятии решения о въезде" людей на территорию Франции не стоит.

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В эту среду президент Эммануэль Макрон уже попросил свое правительство принять "соответствующие защитные меры" для французов в связи с возобновлением эпидемии Covid-19 в Китае.

Испания заявила в пятницу, что присоединится к другим странам, которые устанавливают новые ограничения, требуя от путешественников из Китая отрицательного теста или подтверждения того, что они полностью вакцинированы.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявляет, что пока не рекомендует принимать меры в отношении путешественников из Китая.