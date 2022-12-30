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Прем'єр: Україна має відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 22:30

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців", - сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що йдеться про: "енергетичний безвіз", "транспортний безвіз", "економічний безвіз", "митний безвіз" та "цифровий безвіз".

"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання - відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, українці підтримують виконання вимог європейських інституцій для прискорення вступу України до Європейського Союзу.

В уряді України цього тижня заявили, що на сьогодні ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

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Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.

Теми: Шмигаль ЄС
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