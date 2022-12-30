Премьер: Украина должна соответствовать критериям вступления в ЕС до конца 2024 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал стратегической задачей Украины соответствовать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За этот год в условиях войны мы получили пять так называемых безвизов с ЕС. То, что планировалось делать годами, мы сделали за 10 месяцев", - сказал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что речь идет о: "энергетическом безвизе", "транспортном безвизе", "экономическом безвизе", "таможенном безвизе" и "цифровом безвизе".

"Это лишь верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже принято, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача - соответствовать критериям вступления уже до конца 2024 года", - заявил премьер.

Напомним, украинцы поддерживают выполнение требований европейских институтов для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

В правительстве Украины на этой неделе заявили, что на сегодня приняли все шаги для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, по которым будет оцениваться прогресс Киева относительно членства в Европейском Союзе.

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Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.

До сих пор в ЕС настаивали, что первая оценка прогресса и рекомендации для "работы над ошибками" будут представлены только осенью 2023 года. Это означало отсрочку процесса европейской интеграции Украины минимум на полгода и могло привести к тому, что официальное начало переговоров о членстве было бы отложено до формирования нового состава комиссии.