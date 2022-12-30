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Росіяни за добу завдали 139 ударів по Сумщині: кидали вибухівку і гатили з кулеметів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 21:42
Росіяни за добу завдали 139 ударів по Сумщині: кидали вибухівку і гатили з кулеметів
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські військові 30 грудня обстріляли з "Градів", мінометів, артилерії та кулеметів прикордоння Сумської області – всього зафіксовано 139 ударів. 

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Деталі: Миропільську громаду росіяни обстріляли тричі із мінометів та артилерії – загалом було 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа, дитсадок, клуб та котельня.

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По Білопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів – 10 прильотів.

Вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату: майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар. По Краснопільській громаді противник бив із артилерії, "Градів", мінометів – всього було 78 прильотів. Також росіяни скинули вибухівку із безпілотника.

В Есманьській громаді ворог обстріляв прикордоння зі стрілкової зброї – 20 кулеметних черг. По Шалигинській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 12 прильотів.

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Живицький уточнив, що у всіх випадках люди не постраждали.

Теми: Сумська областькордонвійна
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