Россияне за сутки нанесли 139 ударов по Сумщине: бросали взрывчатку и били из пулеметов

Российские военные 30 декабря обстреляли из "Градов", минометов, артиллерии и пулеметов приграничье Сумской области – всего зафиксировано 139 ударов.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Миропольскую громаду россияне обстреляли трижды из минометов и артиллерии - всего было 18 прилетов. В результате обстрела повреждены школа, детсад, клуб и котельная.

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По Белопольской громаде враг вел огонь из минометов - 10 прилетов.

Взрывы повредили имущество психоневрологического интерната: мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь. По Краснопольской громаде противник бил из артиллерии, "Градов", минометов - всего было 78 прилетов. Также россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

В Есманьской общине враг обстрелял приграничье из стрелкового оружия - 20 пулеметных очередей. По Шалыгинской общине россияне открывали минометный огонь, 12 прилетов.

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Живицкий уточнил, что во всех случаях люди не пострадали.