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Захисники звільнили селище Новоселівське Луганської області – KRAKEN

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 22:01
Захисники звільнили селище Новоселівське Луганської області – KRAKEN
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Українські захисники звільнили від окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

Джерело: телеграм-канал спецпідрозділу KRAKEN

Відео спецпідрозділу KRAKEN також поширив телеграм-канал Луганської обласної військової адміністрації.

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Дослівно KRAKEN: "Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Лугнської області.

В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Наразі селище контролюється українською армією".

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Теми: Луганська областьдеокупаціявійна
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