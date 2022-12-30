Захисники звільнили селище Новоселівське Луганської області – KRAKEN
П'ятниця, 30 грудня 2022, 23:01
Українські захисники звільнили від окупантів селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.
Джерело: телеграм-канал спецпідрозділу KRAKEN
Відео спецпідрозділу KRAKEN також поширив телеграм-канал Луганської обласної військової адміністрації.
Дослівно KRAKEN: "Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Лугнської області.
В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.
Наразі селище контролюється українською армією".
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