Защитники освободили поселок Новоселовское Луганской области – KRAKEN

Украинские защитники освободили от оккупантов поселок Новоселовское Коломийчиской объединенной территориальной общины Сватовского района Луганской области.

Источник: телеграмм-канал спецподразделения KRAKEN

Видео спецподразделения KRAKEN также распространил телеграмм-канал Луганской областной военной администрации.

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Дословно KRAKEN: "Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был осуществлен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Лугнской области.

В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Сейчас поселок контролируется украинской армией".