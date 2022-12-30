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Защитники освободили поселок Новоселовское Луганской области – KRAKEN

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 23:01
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Украинские защитники освободили от оккупантов поселок Новоселовское Коломийчиской объединенной территориальной общины Сватовского района Луганской области.

Источник: телеграмм-канал спецподразделения KRAKEN

Видео спецподразделения KRAKEN также распространил телеграмм-канал Луганской областной военной администрации.

Дословно KRAKEN: "Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был осуществлен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Лугнской области.

В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Сейчас поселок контролируется украинской армией".

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Темы: Луганская областьдеоккупациявойна
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