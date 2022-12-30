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Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 22:19
Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Кабінет міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військово-зобов’язаних та резервістів.

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Порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України".

Деталі: Таким чином, облік буде здійснюватися у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.

Затверджений порядок "удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку".

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Мельничук також повідомив, що уряд продовжив відстрочку від призову під час мобілізації. Зокрема, Кабмін продовжив ще на 3 місяці термін дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану.

Також на засіданні уряд вирішив припинити дію угоди між Україною та Росією про спільне використання та охорону прикордонних водних обʼєктів, яка була здійснена 19.10.1992 у Києві.

Теми: мобілізаціяКабінет міністрів
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