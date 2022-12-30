Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 23:19
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Кабінет міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військово-зобов’язаних та резервістів.

Порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України".

Деталі: Таким чином, облік буде здійснюватися у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.

Затверджений порядок "удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку".

Мельничук також повідомив, що уряд продовжив відстрочку від призову під час мобілізації. Зокрема, Кабмін продовжив ще на 3 місяці термін дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

Також на засіданні уряд вирішив припинити дію угоди між Україною та Росією про спільне використання та охорону прикордонних водних обʼєктів, яка була здійснена 19.10.1992 у Києві.

Теми: мобілізаціяКабінет міністрів
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоОбмін з РФ: Україна повернула пітбуля з "Азовсталі", якого начебто віддавали Кадирову

Лукашенко дозволив собі довіку лишатись у парламенті Білорусі – як Путін

Зеленський: Російські нелюди – за диявола, Путін веде війну за свою владу

фотоУкраїна повернула ще 140 полонених

Оновлено від 12:38Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години

фотоПутін записав новорічне привітання на тлі людей у військовій формі

Усі новини...
мобілізація
Росія планує нову хвилю мобілізації з 5 січня – Буданов
У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті
Суд у Латвії зобов’язав надати притулок російському військовому запасу, який тікав від мобілізації
Останні новини
20:48
Данська розвідка: Путін страждає на хронічний біль і в момент вторгнення лікувався від раку
20:25
У Боснії розбився спортивний літак, загинули двоє
20:00
оновленоУ Миколаєві й Хмельницькому є поранені й руйнування через удари РФ
19:58
Обійняти загиблого друга, поїхати в Крим. Про що мріють українські захисники
19:48
Окупанти вже втратили більше зброї й техніки, ніж їхнє угруповання мало на момент вторгнення – Генштаб
19:41
Майже половина британців – за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу шоу на Netflix
19:36
Росіяни у новорічний вечір тяжко поранили двох дітей на Херсонщині
19:30
Ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України – посол
19:24
Окупанти закрили виїзд із Генічеська на свята – Генштаб
19:18
фотоАстрофотограф зловив момент, коли Марс "визирає" з-за Місяця
Усі новини...