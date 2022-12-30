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Кабмин утвердил новый порядок воинского учета призывников

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 22:19
Кабмин утвердил новый порядок воинского учета призывников
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Утвержден новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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Порядком предусмотрено осуществление ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины".

Детали: Таким образом, учет будет осуществляться в сотрудничестве с Нацагентством по вопросам госслужбы и Госстатом.

Утвержденный порядок "совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в вопросах организации и ведения воинского учета".

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Мельничук также сообщил, что правительство продлило отсрочку от призыва при мобилизации. В частности, Кабмин продлил еще на 3 месяца срок действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения.

Также на заседании правительство решило прекратить действие соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было осуществлено 19.10.1992 в Киеве.

Темы: мобилизацияКабинет министров
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