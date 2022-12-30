Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ

Внаслідок пошкоджень від обстрілів ввечері 29 грудня була відключена резервна лінія живлення Запорізької АЕС.

Джерело: пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі

Пряма мова Гроссі: "Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами".

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Деталі: Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що у четвер о 21:35 було втрачено зв'язок з резервною лінією "Феросплавна 1" внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра. Масштаби пошкодження ще не визначені, але роботи з відновлення лінії вже ведуться, як додали в МАГАТЕ.

Крім того, експерти МАГАТЕ повідомили, що чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кількох сотень метрів від об'єкту, в районі водного каналу, що з'єднує розташовану поруч Запорізьку ТЕС з річкою Дніпро.

ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію для охолодження реакторів від єдиної діючої зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, з чотирьох, які існували до початку повномасштабної війни в Україні. Також агенція повідомляє про початок роботи ще чотирьох пересувних котлів для опалення станції та Енергодару.