Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 23:24
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

Внаслідок пошкоджень від обстрілів ввечері 29 грудня була відключена резервна лінія живлення Запорізької АЕС.

Джерело: пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі

Пряма мова Гроссі: "Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами".

Деталі: Група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що у четвер о 21:35 було втрачено зв'язок з резервною лінією "Феросплавна 1" внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра. Масштаби пошкодження ще не визначені, але роботи з відновлення лінії вже ведуться, як додали в МАГАТЕ.

Крім того, експерти МАГАТЕ повідомили, що чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кількох сотень метрів від об'єкту, в районі водного каналу, що з'єднує розташовану поруч Запорізьку ТЕС з річкою Дніпро.

ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію для охолодження реакторів від єдиної діючої зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, з чотирьох, які існували до початку повномасштабної війни в Україні. Також агенція повідомляє про початок роботи ще чотирьох пересувних котлів для опалення станції та Енергодару.

Теми: МАГАТЕЗАЕСАЕСвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоОбмін з РФ: Україна повернула пітбуля з "Азовсталі", якого начебто віддавали Кадирову

Лукашенко дозволив собі довіку лишатись у парламенті Білорусі – як Путін

Зеленський: Російські нелюди – за диявола, Путін веде війну за свою владу

фотоУкраїна повернула ще 140 полонених

Оновлено від 12:38Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години

фотоПутін записав новорічне привітання на тлі людей у військовій формі

Усі новини...
МАГАТЕ
МАГАТЕ готується направити групи на українські атомні електростанції
Гендиректор МАГАТЕ їде до Москви говорити про зону безпеки навколо ЗАЕС
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
Останні новини
20:48
Данська розвідка: Путін страждає на хронічний біль і в момент вторгнення лікувався від раку
20:25
У Боснії розбився спортивний літак, загинули двоє
20:00
оновленоУ Миколаєві й Хмельницькому є поранені й руйнування через удари РФ
19:58
Обійняти загиблого друга, поїхати в Крим. Про що мріють українські захисники
19:48
Окупанти вже втратили більше зброї й техніки, ніж їхнє угруповання мало на момент вторгнення – Генштаб
19:41
Майже половина британців – за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу шоу на Netflix
19:36
Росіяни у новорічний вечір тяжко поранили двох дітей на Херсонщині
19:30
Ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України – посол
19:24
Окупанти закрили виїзд із Генічеська на свята – Генштаб
19:18
фотоАстрофотограф зловив момент, коли Марс "визирає" з-за Місяця
Усі новини...