Обстрелы отрезали ЗАЭС от резервной линии питания – МАГАТЭ

Вследствие повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.

Источник: пресс-служба Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси

Прямая речь Гросси: "Резервная линия электропередач напряжением 330 кВ на ЗАЭС была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелами".

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Детали: Группа экспертов МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, сообщила, что в четверг в 21:35 была потеряна связь с резервной линией "Ферросплавная 1" в результате повреждения на другом берегу Днепра. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся, как добавили в МАГАТЭ.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки громких взрывов, которые раздавались с расстояния нескольких сотен метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего расположенную рядом Запорожскую ТЭС с рекой Днепр.

ЗАЭС продолжает получать электроэнергию для охлаждения реакторов от единственной действующей внешней линии электропередач 750 кВ, оставшейся на станции, из четырех, которые существовали до начала полномасштабной войны в Украине.

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Также агентство сообщает о начале работы еще четырех передвижных котлов для отопления станции и Энергодара.