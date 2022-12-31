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Зеленський нагородив орденами і медалями 95 захисників України

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 01:50
Ілюстративне фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди 95 військовослужбовцям.

Джерело: указ президента №903/2022

Деталі: Президент нагородив чотирьох захисників орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, п’ятьох – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятьох – орденом "За мужність" ІІ ступеня, 17 – орденом "За мужність" ІІІ ступеня, двох – орденом Данила Галицького.

Також 32 військовослужбовців президент відзначив медаллю "За військову службу Україні", чотирьох – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, а 26 захисників – медаллю "Захиснику Вітчизни".

Нагадаємо: Зеленський у Раді передав командиру батареї HIMARS символ від Байдена.

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Теми: Зеленськийнагороди
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