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Зеленский наградил орденами и медалями 95 защитников Украины

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 00:50
Зеленский наградил орденами и медалями 95 защитников Украины
Иллюстративное фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.

Источник: указ президента №903/2022

Детали: Президент наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого II степени, пятерых – орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятерых – орденом "За мужество" II степени, 17 – орденом "За мужество" III степени, двух – орденом Даниила Галицкого.

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Также 32 военнослужащих президент отметил медалью "За воинскую службу Украине", четырех – медалью "За безупречную службу" III степени, а 26 защитников – медалью "Защитнику Отечества".

Напомним: Зеленский в Раде передал командиру батареи HIMARS символ от Байдена.

Темы: Зеленскийнаграды
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