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Оккупанты заставляют бюджетников получать российские паспорта – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 02:39
Иллюстративное фото PIXABAY.COM

Захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях.

Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства".

Детали: В ЦНС также сообщили, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но стать на учет в них можно будет только владельцам российских паспортов.

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Темы: оккупацияпаспорт
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