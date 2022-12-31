Оккупанты заставляют бюджетников получать российские паспорта – ЦНС
Суббота, 31 декабря 2022, 01:39
Захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях.
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Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства".
Детали: В ЦНС также сообщили, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но стать на учет в них можно будет только владельцам российских паспортов.