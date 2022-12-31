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Сили оборони збили 10 "Шахедів" та відбили атаки біля 15 населених пунктів – зведення

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 07:20

30 грудня Сили оборони України збили 10 іранських безпілотників та відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів ворога прийшлися по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 БпЛА "Шахед-136", але усі вони були збиті. Крім того, противник здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний Міст, Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Ходине, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

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На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Ягідне, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Дружба, Залізне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Времівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Степногірськ на Запоріжжі та Нікополь і Приміське Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки, Наддніпрянського, Антонівки та Херсона.

За інформацією Генштабу, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.

Теми: Генштаббезпілотникивійна
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