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Окупанти втратили ще понад 700 вояк та гелікоптер

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 07:28
Окупанти втратили ще понад 700 вояк та гелікоптер
російський окупант на бахмутському напрямку, фото getty

Згідно з даними Генштабу, 30 грудня російські окупанти на війні втратили ще 710 вояк, 3 танки та гелікоптер.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3029 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2016 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 711 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 180 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: Генштабвійна
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