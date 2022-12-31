Окупанти втратили ще понад 700 вояк та гелікоптер

Згідно з даними Генштабу, 30 грудня російські окупанти на війні втратили ще 710 вояк, 3 танки та гелікоптер.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,

артилерійських систем – 2016 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),

крилаті ракети ‒ 711 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 180 (+0).

Дані уточнюються.