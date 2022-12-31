Окупанти втратили ще понад 700 вояк та гелікоптер
Субота, 31 грудня 2022, 07:28
Згідно з даними Генштабу, 30 грудня російські окупанти на війні втратили ще 710 вояк, 3 танки та гелікоптер.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3029 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,
- артилерійських систем – 2016 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 213 (+1) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 269 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
- крилаті ракети ‒ 711 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 180 (+0).
Дані уточнюються.