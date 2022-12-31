Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти втратили ще понад 700 вояк та гелікоптер

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 08:28
російський окупант на бахмутському напрямку, фото getty

Згідно з даними Генштабу, 30 грудня російські окупанти на війні втратили ще 710 вояк, 3 танки та гелікоптер.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 105960 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3029 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2016 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 711 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 180 (+0).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 04:40ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

У новорічну ніч окупанти залишили Херсон без світла – ОВА

текст, відеоЗеленський: Перемога точно буде

Данська розвідка: Путін страждає на хронічний біль і в момент вторгнення лікувався від раку

фотоОбмін з РФ: Україна повернула пітбуля з "Азовсталі", якого начебто віддавали Кадирову

Лукашенко дозволив собі довіку лишатись у парламенті Білорусі – як Путін

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони збили 10 "Шахедів" та відбили атаки біля 15 населених пунктів – зведення
ЗСУ накрили росіян в районі Донецька, ворог наступає на двох напрямках – Генштаб
Росія втратила ще 690 вояків, українці "вполювали" 58 ракет і 23 безпілотники
Останні новини
05:48
Через брак боєприпасів росіяни не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута – ISW
05:00
оновлено о 05:00По всій Україні оголошували повітряну тривогу
04:40
оновлено о 04:40ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА
04:07
фото, оновлено о 04:07У Києві та області працює ППО
03:45
У російському Бєлгороді гриміли вибухи: влада каже, що спрацювала ППО
01:59
У новорічну ніч окупанти залишили Херсон без світла – ОВА
00:23
Ворог завдав по Сумщині 110 ударів
00:00
текст, відеоЗеленський: Перемога точно буде
23:36
ЄС рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну – Боррель
23:20
Вінниччина отримала від воєводства Польщі 22 генератори
Усі новини...