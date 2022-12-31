Оккупанты потеряли еще более 700 воинов и вертолет
Суббота, 31 декабря 2022, 08:28
Согласно данным Генштаба, 30 декабря российские оккупанты на войне потеряли еще 710 воинов, 3 танка и вертолет.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 105960 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 3029 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6075 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 2016 (+6) ед,
- РСЗО - 423 (+0) ед,
- средства ПВО - 213 (+1) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 269 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1746 (+6),
- крылатые ракеты - 711 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,
- специальная техника - 180 (+0).
Данные уточняются.
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