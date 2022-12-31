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Оккупанты потеряли еще более 700 воинов и вертолет

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 07:28
Оккупанты потеряли еще более 700 воинов и вертолет
российский оккупант на бахмутском направлении, фото getty

Согласно данным Генштаба, 30 декабря российские оккупанты на войне потеряли еще 710 воинов, 3 танка и вертолет.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 105960 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 3029 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6075 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 2016 (+6) ед,
  • РСЗО - 423 (+0) ед,
  • средства ПВО - 213 (+1) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 269 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1746 (+6),
  • крылатые ракеты - 711 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,
  • специальная техника - 180 (+0).

Данные уточняются.

Темы: Генштабвойна
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