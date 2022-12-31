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Росія може вдарити по Україні під час свят, прагнучи підірвати дух українців – британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 31 грудня 2022, 08:53

Розвідувальна спільнота Великої Британії не виключає, що Росія готує черговий ракетний удар по території України найближчими днями, аби спробувати підірвати моральний дух українського населення в святковий період.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в її суботньому огляді.

Британська розвідка нагадує, що 29 грудня російські війська здійснили чергову хвилю дальніх ударів по території України, насамперед об'єктах енергосистеми.

"Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону", – зазначають там.

Водночас розвідувальна спільнота Британії вважає реальною можливість того, що РФ "порушить цю схему" і завдасть чергового удару найближчими днями, "намагаючись підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят".

На початку грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російські сили в Україні зазнали низки невдач – від проблем із моральним духом до нестачі боєприпасів, зокрема темпи використання останніх у Росії більші, ніж виробництва.

У Пентагоні також вважають, що через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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