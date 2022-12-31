Россия может ударить во время праздников, стремясь подорвать дух украинцев - британская разведка

Разведывательное сообщество Великобритании не исключает, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в ее субботнем обзоре.

Британская разведка напоминает, что 29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, прежде всего по объектам энергосистемы.

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"Начиная с октября, Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", - отмечают там.

В то же время разведывательное сообщество Британии считает реальной возможность того, что РФ "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".

В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские силы в Украине потерпели ряд неудач - от проблем с моральным духом до нехватки боеприпасов, в частности темпы использования последних в России больше, чем производства.

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В Пентагоне также считают, что из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, которые имеют высокий уровень отказов.