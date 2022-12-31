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Росіяни готують ППО над Москвою на свята

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 09:02
Росіяни готують ППО над Москвою на свята
ЗРС С-400. ФОТО РИА НОВОСТИ

Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тис. військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч.

Джерело: Міноборони РФ, яке цитує ТАСС

Деталі: Як зазначили у відомстві, загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців.

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На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ПКС "покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії".

Також за даними ЗМІ, жителям Бєлгорода в новорічну ніч на міській площі роздадуть карти укриттів.

Теми: РосіяППОвійна
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