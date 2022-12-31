Россияне готовят ПВО над Москвой на праздники

Минобороны России сообщило, что почти 2 тыс. военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует ТАСС

Детали: Как отметили в ведомстве, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.

На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС "возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России".

Также по данным СМИ, жителям Белгорода в новогоднюю ночь на городской площади раздадут карты укрытий.