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Россияне готовят ПВО над Москвой на праздники

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 09:02
Россияне готовят ПВО над Москвой на праздники
ЗРС С-400. ФОТО РИА НОВОСТИ

Минобороны России сообщило, что почти 2 тыс. военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.

Источник: Минобороны РФ, которое цитирует ТАСС

Детали: Как отметили в ведомстве, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.

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На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС "возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России".

Также по данным СМИ, жителям Белгорода в новогоднюю ночь на городской площади раздадут карты укрытий.

Темы: РосcияПВОвойна
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