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Прем’єр Британії пообіцяв разом з Україною боротись проти жорстокості Путіна

"Європейська правда"Субота, 31 грудня 2022, 10:36

У своєму першому новорічному зверненні на посаді прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак попередив співгромадян, що проблеми, перед якими вони постали, не зникнуть у 2023 році, й пообіцяв продовжити підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Щойно ми оговталися від безпрецедентної глобальної пандемії, Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія", – сказав Сунак.

"Я знаю, що багато хто з вас відчув цей вплив на собі. Саме тому наш уряд ухвалив важкі, але справедливі рішення, щоб взяти під контроль запозичення та борг. І саме завдяки цим рішенням ми змогли допомогти найбільш вразливим верствам населення в умовах зростання вартості рахунків за енергоносії", – додав він.

Британський прем’єр зазначив, що за три місяці роботи його уряду було вжито заходів для підтримки системи охорони здоров'я, а також боротьби з нелегальною міграцією та зловживання системою надання притулку.

"Я не збираюся робити вигляд, що всі наші проблеми зникнуть. Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є в Британії, на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу і демократію скрізь, де ми вважатимемо, що вони перебувають під загрозою", – наголосив Сунак.

У новорічному зверненні він також згадав прийдешню коронацію Чарльза ІІІ, висловивши сподівання, що Велика Британія "об'єднається з гордістю довкола всього, що робить цю країну величною".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні прем’єр Британії Ріші Сунак звернувся до українців на тлі оголошення про новий пакет підтримки для допомоги Києву у знешкодженні наземних мін, пообіцявши продовжувати підтримку Києва.

Теми: Велика Британія
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