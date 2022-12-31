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Премьер Британии пообещал вместе с Украиной бороться против жестокости Путина

"Европейская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 09:36

В своем первом новогоднем обращении на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак предупредил сограждан, что проблемы, перед которыми они оказались, не исчезнут в 2023 году, и пообещал продолжить поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Только мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину. Это имело глубокое экономическое влияние по всему миру, от которого не застрахована и Великобритания", - сказал Сунак.

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"Я знаю, что многие из вас почувствовали это влияние на себе. Именно поэтому наше правительство приняло трудные, но справедливые решения, чтобы взять под контроль заимствования и долг. И именно благодаря этим решениям мы смогли помочь наиболее уязвимым слоям населения в условиях роста стоимости счетов за энергоносители", - добавил он.

Британский премьер отметил, что за три месяца работы его правительства были приняты меры для поддержки системы здравоохранения, а также борьбы с нелегальной миграцией и злоупотребления системой предоставления убежища.

"Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы исчезнут. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Британии, на мировой арене, продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости Путина и защищая свободу и демократию везде, где мы будем считать, что они находятся под угрозой", - подчеркнул Сунак.

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В новогоднем обращении он также упомянул грядущую коронацию Чарльза III, выразив надежду, что Великобритания "объединится с гордостью вокруг всего, что делает эту страну величественной".

Напомним, накануне премьер Британии Риши Сунак обратился к украинцам на фоне объявления о новом пакете поддержки для помощи Киеву в обезвреживании наземных мин, пообещав продолжать поддержку Киева.

Темы: Великобритания
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