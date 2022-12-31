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"Російська армія перемагає НАТО": Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 09:59
Російська армія перемагає НАТО: Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку – ЗМІ
ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Політичний блок адміністрації президента РФ підготував методичку для державних і провладних ЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року.

Джерело: "Медуза" з посиланням на методичку

Деталі: Документ розділений на чотири блоки: "Главное", "Усиление России", "СВО" (так Кремль називає війну з Україною) і "Новый миропорядок". 

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У розділі "Головне" автори "рекомендують" укотре наголосити, що Путін, відправивши війська в Україну, "ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії". У методичці йдеться, що західні країни готувалися до атаки на Росію з 2014 року і збиралися "розділити і підкорити російський народ".

Війну автори тексту називають "успішною", а як підтвердження цьому міркують про "захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель і зміцнення національної безпеки".

Дослівно: "У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію.

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Розширення кордонів Росії шляхом "возз'єднання" із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії".

Більше деталей: При цьому автори не згадують, що Москва не контролює повністю жоден із чотирьох анексованих регіонів - а також втратила Херсон, єдиний український регіональний центр, захоплений російською армією після 24 лютого.

Автори методички зазначають, що російська армія "успішно досягає мети СВО з демілітаризації та денацифікації України", посилаючись на брехню з брифінгів Міноборони РФ.

Утім, тут же пропагандистам "рекомендують" обмовитися, що Росія воює не з Україною, а з НАТО - "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка, однак, "не зламала російську армію".

Водночас автори пропонують пропагандистам іншу тезу: "Захід надає дедалі менше техніки та засобів Україні".

Нарешті, у блоці "Посилення Росії" в Кремлі "рекомендують" робити акцент на "згуртуванні суспільства". Наприклад, високий офіційний рейтинг Путіна (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов'язують із "безумовною підтримкою росіянами "спецоперації".

У розділі "Новий світоустрій" співробітники АП називають Росію "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу", і "лідером справедливого, демократичного і багатополярного світу". У кремлівській методичці сказано: Путін дає "Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність і майбутнє".

Теми: РосіяпропагандавійнаПутін
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