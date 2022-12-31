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"Российская армия побеждает НАТО": Кремль разослал пропагандистам новогоднюю методичку - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 10:59
ПУТиН, ФОТО: GETTY IMAGES

Политический блок администрации президента РФ подготовил методичку для государственных и провластных СМИ о том, как именно нужно подводить итоги 2022 года.

Источник: "Медуза" со ссылкой на методичку

Детали: Документ разделен на четыре блока: "Главное", "Усиление России", "СВО" (так Кремль называет войну с Украиной) и "Новый миропорядок". 

В разделе "Главное" авторы "рекомендуют" в очередной раз подчеркнуть, что Владимир Путин, отправив войска в Украину, "принял единственно правильное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию России". В методичке говорится, что западные страны готовились к атаке на Россию с 2014 года и собирались "разделить и подчинить русский народ".

Войну авторы текста называют "успешной", а в качестве подтверждения этому рассуждают о "защите Россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности".

Дословно: "В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория втрое больше Крыма и вдвое больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии.

Расширение границ России путем "воссоединения" с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части России".

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Больше деталей: При этом авторы не упоминают, что Москва не контролирует полностью ни один из четырех аннексированных регионов - а также потеряла Херсон, единственный украинский региональный центр, захваченный российской армией после 24 февраля.

Авторы методички отмечают, что российская армия "успешно достигает цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины", ссылаясь на ложь из брифингов Минобороны РФ.

Впрочем, тут же пропагандистам "рекомендуют" оговориться, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО - "самой мощной военной машиной в истории человечества", которая, однако, "не сломала российскую армию".

В то же время авторы предлагают пропагандистам другой тезис: "Запад предоставляет все меньше техники и средств Украине".

Наконец, в блоке "Усиление России" в Кремле "рекомендуют" делать акцент на "сплочении общества". Например, высокий официальный рейтинг Путина (по оценке ВЦИОМ ему доверяют 78,5% респондентов) они напрямую связывают с "безусловной поддержкой россиянами "спецоперации".

В разделе "Новое мироустройство" сотрудники АП называют Россию "лидером стран", которые "не признают исключительность Запада", и "лидером справедливого, демократического и многополярного мира". В кремлевской методичке сказано: Путин дает "Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее".

Темы: РосcияпропагандавойнаПутин
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