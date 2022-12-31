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Помер Папа Бенедикт XVI

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 11:45
Папа Бенедикт XVI в 2009 році, фото getty

95-річний Почесний Папа Бенедикт XVI помер у суботу 31 грудня в своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

Джерело: пресслужба Святого Престолу

Деталі: Ватикан повідомив, що Папа Бенедикт XVI помер о 9:34 ранку в суботу у своїй резиденції в монастирі Mater Ecclesiae, який він обрав своєю резиденцією після того, як склав із себе сан Папи у 2013 році.

Дослівно: "З великим сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані.

Зранку в понеділок, 2 січня 2023 року, тіло Почесного Папи перебуватиме в Базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися з ним."

Теми: Папа Римськийрелігія
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