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Умер Папа Бенедикт XVI

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 10:45
Умер Папа Бенедикт XVI
Папа Бенедикт XVI в 2009 году, фото getty

95-летний Почетный Папа Бенедикт XVI умер в субботу 31 декабря в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

Источник: пресс-служба Святого Престола

Детали: Ватикан сообщил, что Папа Бенедикт XVI умер в 9:34 утра в субботу в своей резиденции в монастыре Mater Ecclesiae, который он избрал своей резиденцией после того, как сложил с себя сан Папы в 2013 году.

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Дословно: "С большой скорбью сообщаю вам, что Почетный Папа Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

Утром в понедельник, 2 января 2023 года, тело Почетного Папы будет находиться в Базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться с ним."

Темы: Папа Римскийрелигия
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