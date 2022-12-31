Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години
Субота, 31 грудня 2022, 16:18
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні. Після цього по всій Україні оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад 3 години.
Джерело: Кім у Facebook, мапа повітряних тривог
Пряма мова Кіма: "Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.
Є пуски ракет".
Деталі: Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.
Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.
Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.
ВІДЕО ДНЯ
Після 16:00 тривоги почали спадати.