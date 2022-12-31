Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 15:18
Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні. Після цього по всій Україні оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад 3 години.

Джерело: Кім у Facebook, мапа повітряних тривог

Пряма мова Кіма: "Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.

Реклама:

Є пуски ракет".

Деталі: Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.

Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.

Після 16:00 тривоги почали спадати.

Теми: повітряна тривогавійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
повітряна тривога
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: