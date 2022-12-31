Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні. Після цього по всій Україні оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад 3 години.

Джерело: Кім у Facebook, мапа повітряних тривог

Пряма мова Кіма: "Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.

Є пуски ракет".

Деталі: Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.

Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.

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Після 16:00 тривоги почали спадати.