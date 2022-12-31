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Повітряна тривога 31 грудня тривала понад три години

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 16:18

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни запустили ракети по Україні. Після цього по всій Україні оголошували повітряну тривогу, яка тривала понад 3 години.

Джерело: Кім у Facebook, мапа повітряних тривог

Пряма мова Кіма: "Окупанти вирішили нам все ж спробувати зіпсувати день.

Є пуски ракет".

Деталі: Станом на написання його повідомлення ніде в Україні не було тривог.

Телеграм-канали, які відслідковують ракетні удари, пишуть, що росіяни запустили ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Оновлено: Після 12:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Після 16:00 тривоги почали спадати.

Теми: повітряна тривогавійнаобстріл
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