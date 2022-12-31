Воздушная тревога 31 декабря длилась более трех часов
Суббота, 31 декабря 2022, 15:18
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине. После этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которая длилась более 3 часов.
Источник: Ким в Facebook
Прямая речь Кима: "Оккупанты решили нам все же попробовать испортить день.
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Есть пуски ракет".
Детали: По состоянию на написание его сообщения нигде в Украине не было тревог.
Телеграм-канал, которые отслеживают ракетные удары, пишут, что россияне запустили ракеты стратегической авиацией в режиме радиомолчания.
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Обновлено: После 12:30 по Украине начала распространяться воздушная тревога.
После 16:00 тревоги начали спадать.