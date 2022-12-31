Воздушная тревога 31 декабря длилась более трех часов

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине. После этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которая длилась более 3 часов.

Источник: Ким в Facebook

Прямая речь Кима: "Оккупанты решили нам все же попробовать испортить день.

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Есть пуски ракет".

Детали: По состоянию на написание его сообщения нигде в Украине не было тревог.

Телеграм-канал, которые отслеживают ракетные удары, пишут, что россияне запустили ракеты стратегической авиацией в режиме радиомолчания.

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Обновлено: После 12:30 по Украине начала распространяться воздушная тревога.

После 16:00 тревоги начали спадать.