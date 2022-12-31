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Воздушная тревога 31 декабря длилась более трех часов

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 16:18

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что россияне запустили ракеты по Украине. После этого по всей Украине объявляли воздушную тревогу, которая длилась более 3 часов.

Источник: Ким в Facebook

Прямая речь Кима: "Оккупанты решили нам все же попробовать испортить день.

Есть пуски ракет".

Детали: По состоянию на написание его сообщения нигде в Украине не было тревог.

Телеграм-канал, которые отслеживают ракетные удары, пишут, что россияне запустили ракеты стратегической авиацией в режиме радиомолчания.

Обновлено: После 12:30 по Украине начала распространяться воздушная тревога.

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После 16:00 тревоги начали спадать.

Темы: воздушная тревогавойнаобстрел
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