Прикордонники отримали канадські Roshel
Субота, 31 грудня 2022, 12:08
Чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Такі машини поставляють в Україну як допомогу від міжнародних партнерів.
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Станом на початок грудня нашим захисникам передали вже сотню таких автівок.
Ці ж автомобілі відправилися для виконання завдань 30 грудня.
Тест-драйв їм влаштували чернігівські прикордонники.
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За словами прикордонників, автомобілі дуже зручні, "не на абияк зроблені, а продумані", мають вісім посадкових місць для десанту.