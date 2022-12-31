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Прикордонники отримали канадські Roshel

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 13:08
фото суспільне

Чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Такі машини поставляють в Україну як допомогу від міжнародних партнерів.

Станом на початок грудня нашим захисникам передали вже сотню таких автівок.

Ці ж автомобілі відправилися для виконання завдань 30 грудня.

Тест-драйв їм влаштували чернігівські прикордонники.

За словами прикордонників, автомобілі дуже зручні, "не на абияк зроблені, а продумані", мають вісім посадкових місць для десанту.

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Теми: Прикордонна службаЗбройні силивійназброя
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