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Пограничники получили канадские Roshel

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 12:08
Пограничники получили канадские Roshel
фото суспильне

Черниговские пограничники получили канадские боевые бронированные автомобили марки Roshel.

Источник: "Суспильне"

Детали: Такие машины поставляют в Украину в качестве помощи от международных партнеров.

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По состоянию на начало декабря нашим защитникам передали уже сотню таких автомобилей.

Эти же автомобили отправились для выполнения задач 30 декабря.

Тест-драйв им устроили черниговские пограничники.

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По словам пограничников, автомобили очень удобные, "не на абы как сделаны, а продуманы", имеют восемь посадочных мест для десанта.

Темы: Пограничная службаВооруженные силывойнаоружие
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