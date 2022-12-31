Пограничники получили канадские Roshel
Суббота, 31 декабря 2022, 13:08
Черниговские пограничники получили канадские боевые бронированные автомобили марки Roshel.
Источник: "Суспильне"
Детали: Такие машины поставляют в Украину в качестве помощи от международных партнеров.
По состоянию на начало декабря нашим защитникам передали уже сотню таких автомобилей.
Эти же автомобили отправились для выполнения задач 30 декабря.
Тест-драйв им устроили черниговские пограничники.
По словам пограничников, автомобили очень удобные, "не на абы как сделаны, а продуманы", имеют восемь посадочных мест для десанта.
ВИДЕО ДНЯ