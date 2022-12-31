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"Новорічний подарунок" РФ: ракета С-300 знищила відділ поліції в Лимані, є постраждалий

Валентина РоманенкоСубота, 31 грудня 2022, 12:19
Новорічний подарунок РФ: ракета С-300 знищила відділ поліції в Лимані, є постраждалий
фото НПУ

В результаті ворожого обстрілу 31 грудня було знищено будівлю поліцейського відділу в Лимані Донецької області.

Джерело: голова НПУ Ігор Клименко в Facebook

Пряма мова: "Тут мало бути новорічне вітання. Але спершу маю показати вам, який "подарунок" ми отримали сьогодні від ворога.

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Російська ракета С-300 прицільно поцілила у Лиманський відділ поліції Донецької області. Є потерпілий поліцейський. Травми - середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу".

Деталі: При цьому голова Нацполіції запевнив, що знищену будівлю правоохоронці відбудують, а зломити героїчний дух ворогу все одно не вдасться.

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Теми: Донецька областьвійнаполіція
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