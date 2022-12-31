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"Новогодний подарок" РФ: ракета С-300 уничтожила отдел полиции в Лимане, есть пострадавший

Валентина РоманенкоСуббота, 31 декабря 2022, 13:19
фото НПУ

В результате вражеского обстрела 31 декабря было уничтожено здание полицейского отдела в Лимане Донецкой области.

Источник: глава НПУ Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Здесь должно было быть новогоднее поздравление. Но сначала должен показать вам, какой "подарок" мы получили сегодня от врага.

Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области. Есть пострадавший полицейский. Травмы - средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь".

Детали: При этом глава Нацполиции заверил, что уничтоженное здание правоохранители отстроят, а сломить героический дух врагу все равно не удастся.

Темы: Донецкая областьвойнаполиция
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