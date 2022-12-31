У Києві та в деяких областях працює ППО, у Миколаєві та Хмельницькому "прильоти"
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба під час ракетної атаки росіян повідомив, що в області працює ППО.
Джерело: Кулеба, КМДА у Telegram, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кулеби: "Небезпека триває. Перебувайте в укриттях.
Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах".
Деталі: КМДА повідомила, що ППО працює в тому числі безпосередньо у Києві.
Оновлено: Бунечко повідомив, що в області успішно працює ППО.
Кореспонденти УП повідомляють про щонайменше 5 вибухів у Києві.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про "приліт" в області, не уточнює місце.
Тим часом заступник голови ОП Кирило Тимошенко каже, що росіяни атакували сам Хмельницький, двоє людей поранені.
Тимошенко додав, що у Києві пошкодження зазнав готельний об‘єкт.
Пряма мова Кличка: "Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.
Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування".
Більше деталей: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про "приліт" в облцентрі.