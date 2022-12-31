У Києві та в деяких областях працює ППО, у Миколаєві та Хмельницькому "прильоти"

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба під час ракетної атаки росіян повідомив, що в області працює ППО.

Джерело: Кулеба, КМДА у Telegram, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кулеби: "Небезпека триває. Перебувайте в укриттях.

Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах".

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Деталі: КМДА повідомила, що ППО працює в тому числі безпосередньо у Києві.

Оновлено: Бунечко повідомив, що в області успішно працює ППО.

Кореспонденти УП повідомляють про щонайменше 5 вибухів у Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про "приліт" в області, не уточнює місце.

Тим часом заступник голови ОП Кирило Тимошенко каже, що росіяни атакували сам Хмельницький, двоє людей поранені.

Тимошенко додав, що у Києві пошкодження зазнав готельний об‘єкт.

Пряма мова Кличка: "Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці.

Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування".

Більше деталей: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про "приліт" в облцентрі.