В Киеве и в некоторых областях работает ПВО, в Николаеве и Хмельницком "прилеты"
Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба во время ракетной атаки россиян сообщил, что в области работает ПВО.
Источник: Кулеба, КГГА в Telegram, председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Кулебы: "Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях.
Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях".
Детали: КГГА сообщила, что ПВО работает в том числе непосредственно в Киеве.
Обновлено: Бунечко сообщил, что в области успешно работает ПВО.
Корреспонденты УП сообщают о по меньшей мере 5 взрывах в Киеве.
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о "прилете" в области, не уточняет место.
Между тем заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко говорит, что россияне атаковали сам Хмельницкий, два человека ранены.
Тимошенко добавил, что в Киеве повреждения получил гостиничный объект.
Прямая речь Кличко: "Один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе столицы.
Также взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском. Есть разрушения".
Больше деталей: Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о "прилете" в облцентре.