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В Киеве и в некоторых областях работает ПВО, в Николаеве и Хмельницком "прилеты"

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 13:18
В Киеве и в некоторых областях работает ПВО, в Николаеве и Хмельницком прилеты
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗСУ

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба во время ракетной атаки россиян сообщил, что в области работает ПВО.

Источник: Кулеба, КГГА в Telegram, председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечкомэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кулебы: "Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях.
Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях".

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Детали: КГГА сообщила, что ПВО работает в том числе непосредственно в Киеве.

Обновлено: Бунечко сообщил, что в области успешно работает ПВО.

Корреспонденты УП сообщают о по меньшей мере 5 взрывах в Киеве.

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Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о "прилете" в области, не уточняет место.

Между тем заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко говорит, что россияне атаковали сам Хмельницкий, два человека ранены.

Тимошенко добавил, что в Киеве повреждения получил гостиничный объект.

Прямая речь Кличко: "Один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе столицы.

Также взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском. Есть разрушения".

Больше деталей: Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о "прилете" в облцентре.

Темы: ПВОобстрелКиевская областьКиев
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