Ракетный обстрел: в Киеве погиб человек, 22 раненых, есть разрушения

В результате ракетного удара по Киеву 31 декабря один человек погиб, 22 пострадали.

Источник: Кличко, КГВА

Детали: Кличко уточнил, что погиб в столице пожилой мужчина, а количество раненых возросло до 20, также ранен журналист из Японии.

В КГВА перечислили разрушения:

в Голосеевском районе повреждена хозяйственная постройка и автомобиль.

в Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница "АДЛЕР".

в Печерском районе разрушение гостиницы "Алфавито", разрушено пять этажей, незначительные повреждения прилегающих зданий.

В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

Обновлено: В 17:12 в КГГА уточнили, что известно об одном погибшем и 21 пострадавшем.

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На подлете к Киеву уничтожено 7 ракет и вражеский БПЛА.

Позже Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 - пострадали.

15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. 7 - получили помощь медиков на месте.