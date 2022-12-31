Розвідка Данії вважала, що Росія захопить Україну за два тижні

Служба військової розвідки Данії (FE) вважала, що навіть попри проблеми російської армії тій вдасться виграти у війні проти України протягом двох тижнів, але прорахунки зокрема з боку президента Росії Владіміра Путіна призвели до провалу Москви.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю Berlingske розповів співробітник розвідувальної служби на ім’я Йоакім.

За його словами, розвідка Данії повністю усвідомлювала серйозні проблеми в російській армії з корупцією, безгосподарністю і повільним матеріально-технічним забезпеченням. Водночас ці проблеми бачили в Москві, тож могли виправити їх.

На сьогодні, за оцінкою FE, ключовим фактором провалу російської армії в Україні було ухвалення невдалих рішень Путіним. По-перше, власні ідеологічні переконання змусили його повірити в те, що росіян в Україні будуть зустрічати з квітами.

По-друге, рішення про вторгнення в Україну планувалось у вузькому оточенні Путіна і лише в останню мить було спущене військовим, які через це не знали, що їм робити. Зрештою, навіть рішення президента РФ назвати вторгнення "спеціальною військовою операцією" призвело до того, що Росія покладалась не на призовників, а контрактників – і через це недорахувалась 30 тисяч особового складу.

Йоакім усе ж вважає, що на початку повномасштабного вторгнення Росія була близькою до успіху: десантні війська змогли захопити аеропорт у Гостомелі, що на околиці Києва, й чекали на підкріплення. Але літаки зі свіжим десантом просто не змогли туди дістатися, оскільки росіяни не змогли здолати українську протиповітряну оборону.

"Це досить дрібні фактори, які в підсумку вирішили результат", – каже співробітник FE.

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А далі Путін продовжував ухвалювати погані рішення – зокрема втручався в хід війни на найнижчих рівнях командування й особисто нібито виїжджав у штаб. "Це найгірша ідея у світі. У нього є генерал, який керує цією війною. Тож він не повинен сидіти там і отримувати поради від усіх цих інших генералів", – вважає Йоакім.

За оцінками військової розвідки Данії, армія Росії в результаті настільки виснажена, що на її відновлення підуть роки – і навіть тоді солдати будуть ще гірше екіпіровані, ніж раніше, і будуть змушені використовувати стару бронетехніку.

З цієї причини Йоакім не вірить, що новий наступ Росії на Київ відбудеться, як про це попереджала українська сторона, в лютому: за такий короткий час просто неможливо підготувати мобілізовані російські війська до наступу такого типу. І навпаки: Україна має хороші шанси відвоювати більшу частину окупованих територій, скільки саме – частково залежить від того, скільки зброї буде надано Україні.

"Ми цілком очікуємо, що менші атаки (РФ) відбуватимуться, як у Бахмуті. Але наступ, подібний до того, який ми бачили в лютому минулого року, їм знадобиться кілька років, щоб підготуватися до нього знову", – вважає співробітник FE.