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Разведка Дании считала, что Россия захватит Украину за две недели

"Европейская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 15:28

Служба военной разведки Дании (FE) считала, что даже несмотря на проблемы российской армии той удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, но просчеты в частности со стороны президента России Владимира Путина привели к провалу Москвы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Berlingske рассказал сотрудник разведывательной службы по имени Йоаким.

По его словам, разведка Дании полностью осознавала серьезные проблемы в российской армии с коррупцией, бесхозяйственностью и медленным материально-техническим обеспечением. В то же время эти проблемы видели в Москве, поэтому могли исправить их.

На сегодня, по оценке FE, ключевым фактором провала российской армии в Украине было принятие неудачных решений Путиным. Во-первых, собственные идеологические убеждения заставили его поверить в то, что россиян в Украине будут встречать с цветами.

Во-вторых, решение о вторжении в Украину планировалось в узком окружении Путина и только в последний момент было спущено военным, которые из-за этого не знали, что им делать. В конце концов, даже решение президента РФ назвать вторжение "специальной военной операцией" привело к тому, что Россия полагалась не на призывников, а контрактников - и поэтому недосчиталась 30 тысяч личного состава.

Йоаким все же считает, что в начале полномасштабного вторжения Россия была близка к успеху: десантные войска смогли захватить аэропорт в Гостомеле, что на окраине Киева, и ждали подкрепления. Но самолеты со свежим десантом просто не смогли туда добраться, поскольку россияне не смогли преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

"Это достаточно мелкие факторы, которые в итоге решили результат", - говорит сотрудник FE.

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А дальше Путин продолжал принимать плохие решения - в частности вмешивался в ход войны на самых низких уровнях командования и лично якобы выезжал в штаб. "Это худшая идея в мире. У него есть генерал, который руководит этой войной. Поэтому он не должен сидеть там и получать советы от всех этих других генералов", - считает Йоаким.

По оценкам военной разведки Дании, армия России в итоге настолько истощена, что на ее восстановление уйдут годы - и даже тогда солдаты будут еще хуже экипированы, чем раньше, и будут вынуждены использовать старую бронетехнику.

По этой причине Йоаким не верит, что новое наступление России на Киев состоится, как об этом предупреждала украинская сторона, в феврале: за такое короткое время просто невозможно подготовить мобилизованные российские войска к наступлению такого типа. И наоборот: Украина имеет хорошие шансы отвоевать большую часть оккупированных территорий, сколько именно - частично зависит от того, сколько оружия будет предоставлено Украине.

"Мы вполне ожидаем, что меньшие атаки (РФ) будут происходить, как в Бахмуте. Но наступление, подобное тому, которое мы видели в феврале прошлого года, им понадобится

Темы: Даниявойна
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