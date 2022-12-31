Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Дании считала, что Россия захватит Украину за две недели

"Европейская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 14:28

Служба военной разведки Дании (FE) считала, что даже несмотря на проблемы российской армии той удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, но просчеты в частности со стороны президента России Владимира Путина привели к провалу Москвы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Berlingske рассказал сотрудник разведывательной службы по имени Йоаким.

По его словам, разведка Дании полностью осознавала серьезные проблемы в российской армии с коррупцией, бесхозяйственностью и медленным материально-техническим обеспечением. В то же время эти проблемы видели в Москве, поэтому могли исправить их.

Реклама:

На сегодня, по оценке FE, ключевым фактором провала российской армии в Украине было принятие неудачных решений Путиным. Во-первых, собственные идеологические убеждения заставили его поверить в то, что россиян в Украине будут встречать с цветами.

Во-вторых, решение о вторжении в Украину планировалось в узком окружении Путина и только в последний момент было спущено военным, которые из-за этого не знали, что им делать. В конце концов, даже решение президента РФ назвать вторжение "специальной военной операцией" привело к тому, что Россия полагалась не на призывников, а контрактников - и поэтому недосчиталась 30 тысяч личного состава.

Йоаким все же считает, что в начале полномасштабного вторжения Россия была близка к успеху: десантные войска смогли захватить аэропорт в Гостомеле, что на окраине Киева, и ждали подкрепления. Но самолеты со свежим десантом просто не смогли туда добраться, поскольку россияне не смогли преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

ВИДЕО ДНЯ

"Это достаточно мелкие факторы, которые в итоге решили результат", - говорит сотрудник FE.

А дальше Путин продолжал принимать плохие решения - в частности вмешивался в ход войны на самых низких уровнях командования и лично якобы выезжал в штаб. "Это худшая идея в мире. У него есть генерал, который руководит этой войной. Поэтому он не должен сидеть там и получать советы от всех этих других генералов", - считает Йоаким.

По оценкам военной разведки Дании, армия России в итоге настолько истощена, что на ее восстановление уйдут годы - и даже тогда солдаты будут еще хуже экипированы, чем раньше, и будут вынуждены использовать старую бронетехнику.

По этой причине Йоаким не верит, что новое наступление России на Киев состоится, как об этом предупреждала украинская сторона, в феврале: за такое короткое время просто невозможно подготовить мобилизованные российские войска к наступлению такого типа. И наоборот: Украина имеет хорошие шансы отвоевать большую часть оккупированных территорий, сколько именно - частично зависит от того, сколько оружия будет предоставлено Украине.

"Мы вполне ожидаем, что меньшие атаки (РФ) будут происходить, как в Бахмуте. Но наступление, подобное тому, которое мы видели в феврале прошлого года, им понадобится

Темы: Даниявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Дания
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: