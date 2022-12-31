У Волгоградській області РФ впали уламки, ймовірно, російської ракети – ЗМІ
Субота, 31 грудня 2022, 15:30
У Волгоградській області РФ на житлові будинки впали "металеві уламки", ймовірно, від російської ракети, яка не долетіла до України.
Джерело: російська служба ВВС, Медуза
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Деталі: Як повідомив глава Жирновського району Волгоградської області, в селищі Ліньово на два житлових будинки впали "металеві уламки – частини невстановленого об'єкта".
У соцмережах почали з'являтися відео потрапляння уламків і подальшого загоряння. Постраждалих немає.
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Як пише "Медуза", це може бути ракета, яка не долетіла до України. Металеві предмети – імовірно, фрагменти випущених по українській території ракет – падають у Волгоградській області вже щонайменше втретє за місяць.