В Волгоградской области РФ упали обломки, вероятно, российской ракеты – СМИ

В Волгоградской области РФ на жилые дома упали "металлические обломки", вероятно, от российской ракеты, не долетевшей до Украины.

Источник: русская служба ВВС, Медуза

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Детали: Как сообщил глава Жирновского района Волгоградской области, в поселке Линево на два жилых дома упали "металлические обломки – части неустановленного объекта".

В соцсетях начали появляться видео попадания обломков и последующего возгорания. Пострадавших нет.

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Как пишет "Медуза", это может быть ракета, не долетевшая до Украины. Металические предметы — предположительно, фрагменты выпущенных по украинской территории ракет — падают в Волгоградской области уже как минимум третий раз за месяц.