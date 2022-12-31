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Росія випустила по Україні понад 20 ракет, ППО знищила 12 - Залужний

Валентина РоманенкоСубота, 31 грудня 2022, 15:32
Росія випустила по Україні понад 20 ракет, ППО знищила 12 - Залужний
Валерій Залужний, фото з Facebook

За попередніми даними, 31 грудня Росія випустила більше 20 крилатих ракет во Україні, ППО знищила 12 із них.

Джерело: головнокомандувач Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Держава-терорист РФ знову завдала масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах нашої країни.

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Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування".

Деталі: За даними Залужного, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 - Житомирської та 1 Хмельницької областей.

Теми: ракетний удар
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