Росія випустила по Україні понад 20 ракет, ППО знищила 12 - Залужний

За попередніми даними, 31 грудня Росія випустила більше 20 крилатих ракет во Україні, ППО знищила 12 із них.

Джерело: головнокомандувач Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: "Держава-терорист РФ знову завдала масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах нашої країни.

Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування".

Деталі: За даними Залужного, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 - Житомирської та 1 Хмельницької областей.